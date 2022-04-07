Shell спише активи у Росії на 5 мільярдів доларів

Нафтогазовий гігант Shell спише до 5 млрд доларів після свого рішення вийти з РФ - ця сума вища, ніж повідомлялось раніше.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.

Втрати від знецінення активів після сплати податків на суму від 4 до 5 млрд дол у першому кварталі не вплинуть на прибуток компанії, заявили в Shell.

Раніше повідомлялося, що компанія спише активи у Росії майже на $3,5 мільярда.

"Початок 2022 року ознаменувався одним із найбільш бурхливих періодів за десятиліття для нафтогазової промисловості, оскільки західні компанії, включаючи Shell, заявили про вихід із Росії, розірвавши торгові зв’язки та згортаючи спільні підприємства після вторгнення РФ в Україну.

Shell заявила, що вийде з усіх своїх російських операцій, включаючи великий завод зі зрідженого природного газу на півострові Сахалін, а також припинить діяльність з торгівлі нафтою", - нагадує агентство.

Нагадаємо:

Нафтогазовий гігант Shell повністю зупиняє купівлю нафти з Росії на спотовому ринку, а також працює над тим, аби повністю виключити російську нафту з поставок.

Також компанія поетапно вилучатиме нафтопродукти, трубопровідний газ та СПГ з російського ринку. Тобто, фактично, згорне мережу АЗС в країні.

Економічна правда