Міненерго переказало на зарплати шахтарям 677 мільйонів

За ініціативи Міненерго спільно з Мінфіном та Державною казначейською службою забезпечили перерахування шахтарям коштів в сумі 677,7 млн гривень.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України у Facebook.

"Відповідні кошти будуть спрямовані на виплату зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств Міненерго, включно з поточними виплатами за березень", - кажуть у міністерстві.

Раніше Міненерго переказало на зарплати шахтарям 250 мільйонів гривень.

Економічна правда