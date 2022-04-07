Міненерго переказало на зарплати шахтарям 677 мільйонів
Четвер, 7 квітня 2022, 10:01 -
За ініціативи Міненерго спільно з Мінфіном та Державною казначейською службою забезпечили перерахування шахтарям коштів в сумі 677,7 млн гривень.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України у Facebook.
"Відповідні кошти будуть спрямовані на виплату зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств Міненерго, включно з поточними виплатами за березень", - кажуть у міністерстві.
Раніше Міненерго переказало на зарплати шахтарям 250 мільйонів гривень.
Економічна правда
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