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Міненерго переказало на зарплати шахтарям 677 мільйонів

Четвер, 7 квітня 2022, 10:01 - Олексій Павлиш

За ініціативи Міненерго спільно з Мінфіном та Державною казначейською службою забезпечили перерахування шахтарям коштів в сумі 677,7 млн гривень.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України у Facebook.

"Відповідні кошти будуть спрямовані на виплату зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств Міненерго, включно з поточними виплатами за березень", - кажуть у міністерстві.

Раніше Міненерго переказало на зарплати шахтарям 250 мільйонів гривень.

Економічна правда

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Міненергетики шахтарі зарплата
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