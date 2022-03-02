Міненерго переказало на зарплати шахтарям 250 мільйонів
Середа, 2 березня 2022, 12:51
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Міненерго переказало на зарплати шахтарям майже 250 млн грн.
Про це він повідомив у Facebook.
"Учора, 1 березня 2022 року, Міненерго забезпечило переказ на зарплати шахтарям у сумі 247,2 млн грн", – написав міністр.
За його словами, ці кошти будуть отримані шахтарями максимально швидко з урахуванням графіка роботи органів казначейської служби.
Економічна правда
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