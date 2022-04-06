В ОП вважають, що Росія назавжди втратила заморожені золотовалютні резерви
Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що заморожені на заході золотовалютні резерви РФ втрачені для країни-агресора назавжди.
Про це він розповів в ефірі 24 каналу.
"Україна веде активні перемовини щодо того, щоб це був такий собі перший транш у фонд відбудови нашої країни після війни. Ці кошти назавжди втрачені Росією",– пояснив Устенко.
Нагадуємо:
Станом на 25 березня 2022 року міжнародні резерви РФ склали 604,4 мільярдів доларів, скоротившись порівняно з 18 лютого 2022 року на 38,8 мільярдів.
Близько половини золотовалютних резервів центробанку заморожено через санкції заходу у відповідь на російське вторгнення в Україну.
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