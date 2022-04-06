У Білому домі пояснили на які доньки Альфа-банку та Сбєрбанку наклали санкції
Білий дім опублікував детальний список дочірніх підприємств Альфа-банку та Сбєрбанку за межами РФ, на які наклали санкції.
Про це повідомляється на сайті.
Так, у списку банків, які належать Альфі її Амстердамський торговий банк NV (Нідерланди) та дочірній Банк у Казахстані
Український Альфа-банк до списку не увійшов і не перебуває під санкціями, оскільки російські власники з нього вийшли.
Що стосується Сбєрбанку, то тут дочірній банк у Казахстані, Білорусі, Україні (перебуває у стані ліквідації - ЕП) та Австрії.
Нагадуємо:
Сполучені Штати разом із G7 та ЄС запроваджують нові санкції проти дочок президента РФ Путіна, найбільших банків РФ Альфа банку та Сбєрбанку, а також забороняють всі нові інвестиції в Росію.
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