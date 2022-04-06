У Білому домі пояснили на які доньки Альфа-банку та Сбєрбанку наклали санкції

Білий дім опублікував детальний список дочірніх підприємств Альфа-банку та Сбєрбанку за межами РФ, на які наклали санкції.

Про це повідомляється на сайті.

Так, у списку банків, які належать Альфі її Амстердамський торговий банк NV (Нідерланди) та дочірній Банк у Казахстані

Український Альфа-банк до списку не увійшов і не перебуває під санкціями, оскільки російські власники з нього вийшли.

Що стосується Сбєрбанку, то тут дочірній банк у Казахстані, Білорусі, Україні (перебуває у стані ліквідації - ЕП) та Австрії.

Нагадуємо:

Сполучені Штати разом із G7 та ЄС запроваджують нові санкції проти дочок президента РФ Путіна, найбільших банків РФ Альфа банку та Сбєрбанку, а також забороняють всі нові інвестиції в Росію.