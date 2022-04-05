США працюють над забороною інвестувати в РФ, також можуть накласти санкції на Сбєрбанк — ЗМІ

США, Європейський союз та G7 координують новий пакет санкцій проти Росії, включаючи заборону США на нові інвестиції в країну.

Про це повідомляє bloomberg.

За словами джерела, уряди також збільшать санкції щодо фінансових установ та державних підприємств у Росії, а також запровадять санкції щодо невказаних російських посадових осіб та членів їхніх сімей.

У WSJ повідомили, що адміністрація Байдена розглядає можливість посилення санкцій щодо російських фінансових установ, на які вже поширюються заходи, що обмежують деякі їхні закордонні операції. Серед банків, що розглядаються для подальших санкцій - Сбєрбанк.

Нагадуємо:

Євросоюз повідомив про п’ятий пакет санкції проти РФ у відповідь на звірства у Бучі, до якого увійшло вугільне ембарго проти агресора та заборона транзакцій з чотирма чільними російськими банками.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати в рамках нового пакету санкцій хочуть заборонити своїм громадянам здійснювати будь-які інвестиції в Росію.

У США буде створено регулятор, що слідкуватиме за подальшими заборонами нових інвестицій у будь-який сектор економіки Російської Федерації.