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Військових облігацій у євро придбали на 4,6 мільярда

Вівторок, 5 квітня 2022, 16:45 - Дана Гордійчук

На аукціоні з продажу військових облігацій 5 квітня Мінфін продав паперів на суму 5,6 млрд грн, зокрема – номінованих у євро у суму 4,6 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Інвесторам представили два випуски гривневих військових облігацій терміном обігу 6 місяців та 1,3 року за ставками 10% та 11% відповідно. Завдяки їхньому продажу залучено мільярд гривень.

Також на аукціоні представлено випуск у євро з дохідністю 2,5% річних і обігом 8 місяців. Завдяки їхньому продажу держава залучила 4,6 млрд грн в еквіваленті (143 млн євро).

Нагадуємо:

Як купити військові облігації. Міністерство фінансів зібрало список банків-первинних дилерів та ліцензованих брокерів, які активно допомагають громадянам України інвестувати в військові ОВДП.

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Економічна правда
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