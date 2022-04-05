ЄС запропонує для РФ вугільне ембарго та транспортну блокаду — ЗМІ

Європейський Союз планує запровадити заборону імпорту вугілля з Росії та заборону в'їзду до блоку більшості російських вантажівок і кораблів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Новий пакет санкцій з боку ЄС є реакцією блоку на звірства російських військових у Бучі, які стали очевидними після звільнення міста.

Крок щодо вугілля буде спрямований на посилення існуючих санкцій та закриття лазівок, які цього тижня вже обговорювали посли ЄС.

Деталі заборони та терміни відмови від вугілля ще обговорюються, повідомили співрозмовники агентства.

Натомість Євросоюз, схоже, поки не планує вводити ембарго щодо нафти чи газу, попри тиск зробити це після Бучанської різанини, яку власнували росіяни. Країни блоку розділені щодо наступних кроків, і деякі уряди наполяють на принаймні сигналі цього тижня про те, що блок скоротить імпорт російської нафти.





