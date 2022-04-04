На виплати 6500 гривень єПідтримки спрямували понад 30 мільярдів

Близько 5 мільйонів українців звернулися по фінансову допомогу у 6500 грн в межах програми єПідтримка.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму вечірньому зверненні.

Він зазначив, що програму успішно реалізовано. Більшість людей, які можуть отримати виплати, або вже отримали кошти на картку, або ж отримають найближчим часом.

Щодо пенсій, проіндексовані виплати за березень виплачені усім пенсіонерам. Також частину виплачено авансом для мешканців прифронтових регіонів.

Шмигаль також повідомив, що на спрощену систему оподаткування у 2% від обігу вже перешло понад 150 тисяч компаній. Як раніше розповідав голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, серед тих, хто перейшов на нову систему є Метінвест Діджитал, Галнафтохім, Епіцентр, Юск та Нова Лінія.

Голова уряду також прозвітував про хід програми підтримки аграріїв. Віднедавна вони мають змогу взяти кредит під 0% обсягом до 60 млн грн, і всього держава вже надала аграріям фінансування на понад 20 млрд грн.

"Почали посівну. Зараз вона йде майже по всіх регіонах країни. Насіння, добрива, паливо — є", – зазначив Шмигаль.

Нагадуємо:

Програма підтримки українців з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії, завершилася 31 березня.

Гроші могли отримати всі ФОПи, які сплатили ЄСВ за 4 квартал 2021 року, наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ (крім бюджетних організацій) та ФОПи, які не перебувають в стані припинення/реорганізації/ліквідації.