ЄС розділився щодо енергетичного ембарго проти РФ: хто блокує рішення

Країни Євросоюзу розділилися на різні табори під час обговорення ембарго на російську нафту, газ та вугілля – зокрема, заборону імпорту російської нафти блокують Німеччина та Нідерланди.

Про це повідомляє Reuters.

Відтак, під час зустрічі у понеділок міністри закордонних справ країн ЄС так і не дійшли порозуміння щодо того, чи вводити санкції проти енергетичного сектора Росії через її вторгнення в Україну.

Німеччина та Нідерланди заявили, що блок занадто сильно залежить від російської нафти та газу, аби ухвалити рішення про ембарго. Країни вважають, що ЄС залежить від російської нафти і газу і не може зараз відключитися.

"Питання нафтового ембарго — це не питання, хочемо ми чи не хочемо, а питання, наскільки ми залежимо від нафти", — заявляла раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Крім того, зазначила вона, є й інші країни-члени, які не можуть зупинити імпорт нафти "з дня на день". Німеччина вважає, що ЄС слід працювати над зменшенням залежності від Москви в енергетичному секторі.

При цьому Італія, яка залежать від російського газу, апелює до і без того високих цін на енергоносії. Санкції щодо вугілля є червоною лінією для Німеччини, Польщі та Данії. При цьому є табір, для яких недоторканою є нафта – зокрема, Нідерланди.

При цьому опонуючий табір представлений країнами Балтії, які хочуть більш суворих санкцій проти агресора. Регіон хоче нафтового ембарго, а міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс публічно виступав за повний пакет санкцій включно з блокуванням портів:

"Чому Європа повинна дати Путіну більше часу, щоб заробити більше грошей на нафті і газі? Більше часу для використання європейських портів? Більше часу для використання несанкціонованих російських банків у Європі? Час вимкнути вилку", – написав він у Twitter.

За словами співрозмовників агентства, інші потенційні санкції, які обговорюються, включають закриття лазівок у трастових фондах, якими користуються олігархи, розширення санкційного списку, закриття портів ЄС для російських кораблів та відключення більшої кількості російських банків від SWIFT.

Все це знову обговорюватиметься у четвер, коли президент США Джо Байден перебуватиме в Брюсселі для переговорів із НАТО, ЄС та членами Великої сімки, включно з Японією, щодо більш жорстких санкцій проти Москви.

Нагадуємо:

Сполучені Штати та інші західні країни мають намір у четвер оголосити про нові санкції проти Росії за військове вторгнення в Україну.