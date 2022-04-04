IKEA через війну відмовилась від української деревини – "Схеми"

Світовий ритейлер меблів та товарів для дому IKEA поки відмовляється від використання деревини українського походження.

Про це йдеться у листі за підписом менеджера з розвитку закупівель IKEA Роберта Олссона на адресу українських постачальників деревини, який є у розпорядженні "Схем".

Таке рішення компанія пояснює "неможливістю перевірити легальність деревини" після 24 лютого.

"IKEA призупинила глобальні закупівлі деревини з України, заготовленої після 24 лютого 2022 року, до подальших розпоряджень. Деревина, заготовлена після цієї дати, не буде використовуватися, тому що її легальність неможливо перевірити", - йдеться у листі.

"Виходячи з листа IKEA, такі самі заходи шведська компанія застосувала до Білорусі, хоча на півтора місяці пізніше – з 8 квітня. Також з 8 квітня IKEA планує скоротити приблизно 85% поставок деревини з Росії, очікуючи, що постачальники зменшать залежність від російської деревини", - пишуть "Схеми".

У пресслужбі IKEA журналістам "Схем" підтвердили, що у зв’язку із війною в Україні компанія не може "безпечно проводити аудит ланцюжків постачання деревини в країні, щоб перевірити відповідність та законність походження деревини".

"Тому IKEA призупинила закупівлю деревини в Україні до подальшого повідомлення. Після того, як ситуація покращиться та стане більш безпечною, ми зобов’язуємось якнайшвидше відновити роботу з нашими партнерами в Україні", - додали в IKEA.

Як зазначають "Схеми", ІКЕА займає одне з ключових місць на меблевому ринку у світі. За даними українських виробників деревини, в Україні ІКЕА співпрацює з десятками виробників, які постачають компанії меблі та комплектуючі.

Як розповів співвласник компанії "Українські лісопильні" (Костопільський та Львівський фанерні заводи) Сергій Ліщина, всі замовлення для українських виробників зараз зупинені.

"Фактично, IKEA вводить санкції проти економіки країни-жертви російської агресії, в той час як весь цивілізований світ намагається допомогти Україні, яка самостійно захищає цінності свободи і демократії. І це в момент, коли деревообробна галузь тільки починає оговтуватись від воєнного потрясіння і пробує відновлювати виробництво. Фактично – це ніж в спину України", – каже Ліщина.

"В Міністерстві економіки, якому відомо про рішення IKEA відмовитися від української деревини, від коментарів поки відмовились", - резюмують "Схеми".

Нагадаємо:

Торговельний гігант ІКЕА заявив про зупинення роботи в Росії та припинення операції з РФ та Білоруссю через їхню війну проти України.

Економічна правда