У зоні відчуження відновили стабільне постачання електрики
У суботу у Чорнобильській зоні відчуження було відновлено надійну схему живлення.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Для цього вдень включено в роботу останню необхідну для цього лінію електропередачі 330 кВ.
Також напередодні вночі почала працювати ще одна відновлена лінія 330 кВ на півночі Київської області. Це дозволило підвищити надійність енергопостачання столиці і розпочати підготовку до нового опалювального сезону в регіоні.
Зазначається, що надалі триває відновлення підстанції та лінії мережі 750 кВ на Київщині.
Нагадуємо:
9 березня внаслідок дій російських окупантів Чорнобильська атомна електростанціяз алишилася без електропостачання.
У квітні "Енергоатом" повідомив про відновлення електроживлення Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження.
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