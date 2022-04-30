У зоні відчуження відновили стабільне постачання електрики

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У суботу у Чорнобильській зоні відчуження було відновлено надійну схему живлення.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Для цього вдень включено в роботу останню необхідну для цього лінію електропередачі 330 кВ.

Також напередодні вночі почала працювати ще одна відновлена лінія 330 кВ на півночі Київської області. Це дозволило підвищити надійність енергопостачання столиці і розпочати підготовку до нового опалювального сезону в регіоні.

Зазначається, що надалі триває відновлення підстанції та лінії мережі 750 кВ на Київщині.

Нагадуємо:

9 березня внаслідок дій російських окупантів Чорнобильська атомна електростанціяз алишилася без електропостачання.

У квітні "Енергоатом" повідомив про відновлення електроживлення Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження.