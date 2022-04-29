ЄС наступного тижня може схвалити нафтове ембарго та санкції проти Сбєрбанку – ЗМІ

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Країни Євросоюзу наступного тижня можуть схвалити поступове нафтове ембарго та санкції проти найбільшого російського банку, Сбєрбанку, який дотепер уникав санкцій.

Про це пише New York Times з посиланням на дипломатів та чиновників, наближених до процесу.

Зазначається, що після тривалих узгоджень інтенсивні переговори триватимуть протягом вихідних, перш ніж Європейська комісія внесе остаточну пропозицію щодо шостого санкційного пакету ЄС. Посли ЄС зустрінуться в середу і очікують надати остаточне схвалення до кінця тижня.

Нафтове ембарго стане найбільшим і найважливішим новим кроком у санкційному пакеті. Він також включатиме санкції проти найбільшого російського банку, Сбєрбанку, якому дотепер вдавалося уникнути обмежень, а також додаткові санкції проти російських громадян.

Ембарго, ймовірно, спершу застосовуватиметься до російської танкерної нафти, і лише згодом – трубопровідної, що може зайняти декілька місяців. Проте ймовірно, що в обох випадках блок дозволить своїм членам поступово згорнути чинні контракти з російськими нафтовими компаніями – за схемою, аналогічною до попередньо схваленого вугільного ембарго, на запровадження якого було надано 4 місяці.

Зазнчається, що надзвичайно важливою для завершення розробки нового пакету санкцій була позиція Німеччини. Найбільша економіка ЄС імпортувала близько третини своєї нафти з Росії на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Проте Німеччина офіційно заявила, що не накладатиме вето на рішення Євросоюзу про нафтове ембарго щодо Росії.

Нагадуємо:

Німеччина, яка раніше блокувала будь-які санкції проти російського Сбєрбанку, готова розглянути їх у шостому санкційному пакеті проти РФ.

Раніше ЄС відключив сім російських банків від системи SWIFT, та забороняє громадянам та компаніям передавати Росії банкноти євро.