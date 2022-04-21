Малий бізнес поступово повертається до роботи – опитування

Кількість непрацюючих представників малого бізнесу скоротилася з 42% місяць тому до 26%.

Про це свідчать результати другої хвилі опитування Європейської Бізнес Асоціації серед представників малого і середнього бізнесу – учасників проєкту Unlimit Ukraine.

З-поміж опитаних малих бізнесів 17% вже відновили роботу після тимчасового припинення і ще 23% готуються до відновлення.

Також збільшилась кількість підприємців, що працюють в повному обсязі – з 13% до 20%.

Серед вимушених обмежень, що залишаються – скорочення географії діяльності, перехід в онлайн, закриття частини відділень/торгових точок. Відновити повноцінну роботу компанії не можуть здебільшого через брак замовлення, зниження активності клієнтів, скорочення проєктів.

Дещо поліпшилась оцінка підприємцями власної фінансової стійкості. Наразі 40% повідомляють, що їх фінансових резервів вистачить на кілька місяців, раніше таких було 32%. Ще 15% мають резервів на один місяць. Водночас 12% повідомляють, що зможуть протриматись пів року, а 6% – рік і більше.

Кількість бізнесів, що вже вичерпали свої фінансові резерви, практично не змінилась та становить наразі 26% від загальної кількості респондентів.

Ситуація з виплатою заробітних плат співробітникам майже не зазнала змін за останній місяць. Заробітну плату в повному обсязі виплачують наразі 25% компаній, при чому 5% продовжують це робити з додатковими або авансовими виплатами. Втім, 27% були вимушені скоротити виплати, а 22% не мають ресурсів для виплати заробітної плати, отже 15% відправляють співробітників в неоплачувану відпустку, а 9% вимушені частково чи повністю звільняти персонал.

Переважна більшість МСБ підприємців, а саме 71% нікуди не перевозили свій офіс чи виробництво, тільки 11% здійснили релокейт на захід України, а 4% – за кордон. Також окремі підприємці повідомляли про релокейт до центральних регіонів України.

Втрати бізнесу від війни 40% респондентів оцінюють в суму до 10 тисяч доларів, ще близько третини, а саме 28% – в діапазоні 10-50 тисяч, 15% – більше 100 тисяч. Про відсутність втрат повідомляють близько 6% МСБ.

При цьому 20% опитаних нами бізнесів повідомляють про збитки майну чи активам безпосередньо внаслідок бойових дій. Орієнтовна сукупна сума збитків, завдана підприємцям-учасникам опитування – близько 2 млн доларів.

Опитування проводилося з 14 по 20 квітня серед фізичних осіб-підприємців, що є учасниками проєкту з підтримки малого та середнього бізнесу від Європейської Бізнес Асоціації Unlimit Ukraine. В опитуванні взяли участь 162 підприємця.

Економічна правда