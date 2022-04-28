Україна хоче експортувати зерно через литовську Клайпеду

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Литовський порт у Клайпеді готовий до завантаження частини українського зерна для експорту після того, як буде вирішена проблема з доставкою вантажів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства агрополітики за підсумками візиту міністра Миколи Сольського до Литви.

"Наразі ми шукаємо можливості для перевезення Україною зерна через литовські та латвійські порти. Потенціал порту не викликає сумнівів. Залізниці викликають занепокоєння. У Польщі рейки вужчі, ніж в Україні, Литві та Латвії", – сказав міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас.

Як зазначив єврокомісар з сільського господарства Януш Войцехівський, серйозною проблемою є порушення експортного маршруту України на Близький Схід та Північну Африку, де перебої з постачанням пшениці можуть спричинити суспільну напруженість та проблеми у цих регіонах.

"Проте дуже важливо підтримати Україну, забезпечивши альтернативні експортні коридори, наприклад через Польщу, порти Балтійського моря, Литву, Клайпедський порт – дуже важливо продовжувати експорт", – підкреслив він.

Гендиректор Клайпедського порту натомість повідомив, що порт готовий до завантаження частини українського зерна після вирішення проблеми з доставкою вантажів.

Нагадуємо:

В умовах повномасштабної війни Росії проти України вітчизняні порти опинилися в умовах блокади. Саме через порти переважно експортувалися основні статті українського експорту – аграрна та металургійна продукція.

Внаслідок цього продажі України за кордон вдвічі скоротилися. Причому агропродукції вдалося у березні вивезти обсягом 200 тис тонн, хоча до війни експорт становив 5 мільйонів тонн щомісяця. Обсяги поступово зростають завдяки залізниці, на яку переорієнтувався експорт, але ці потужності обмежені як логістичними можливостями з боку ЄС, так і української залізниці.

Завдяки залізниці Україна може постачати продукцію в європейські порти, зокрема – у польський Ґданськ, та експортувати її далі.