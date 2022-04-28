Japan Tobacco вивчає можливість продажу свого бізнесу у Росії
Один з найбільших у світі виробників тютюну Japan Tobacco розглядає можливість продажу свого бізнесу у Росії
Про це йдеться у заяві компанії.
"Ми глибоко стурбовані розвитком війни в Україні. Я щиро сподіваюся, що мир скоро повернеться.
Ми працюємо пліч-о-пліч з міжнародними та місцевими організаціями допомоги, щоб створити програми допомоги та надати негайну допомогу тим, хто постраждав від війни. На сьогодні ми виділили близько 5 мільйонів доларів США на гуманітарну допомогу", - заявив президент та гендиректор JT Group Масамічі Терабатаке.
Він додав, що, як і було оголошено 10 березня, компанія призупинила нові інвестиції та маркетингову діяльність в Росії.
"Враховуючи складну та непередбачувану обстановку, JT Group продовжує оцінювати різні варіанти свого російського бізнесу, включаючи потенційну передачу права власності", - підкреслив керівник компанії.
У Japan Tobacco додали, що в Росії у неї працевлаштовано близько 4 тис співробітників.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"