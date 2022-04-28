Japan Tobacco вивчає можливість продажу свого бізнесу у Росії

Один з найбільших у світі виробників тютюну Japan Tobacco розглядає можливість продажу свого бізнесу у Росії

Про це йдеться у заяві компанії.

"Ми глибоко стурбовані розвитком війни в Україні. Я щиро сподіваюся, що мир скоро повернеться.

Ми працюємо пліч-о-пліч з міжнародними та місцевими організаціями допомоги, щоб створити програми допомоги та надати негайну допомогу тим, хто постраждав від війни. На сьогодні ми виділили близько 5 мільйонів доларів США на гуманітарну допомогу", - заявив президент та гендиректор JT Group Масамічі Терабатаке.

Він додав, що, як і було оголошено 10 березня, компанія призупинила нові інвестиції та маркетингову діяльність в Росії.

"Враховуючи складну та непередбачувану обстановку, JT Group продовжує оцінювати різні варіанти свого російського бізнесу, включаючи потенційну передачу права власності", - підкреслив керівник компанії.

У Japan Tobacco додали, що в Росії у неї працевлаштовано близько 4 тис співробітників.

Економічна правда