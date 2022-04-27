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У Дія.City вже більше 200 резидентів: хто долучився
Середа, 27 квітня 2022, 10:47 -
До податкового простору Дія.City уже долучились понад 200 резидентів - 204 українські та міжнародні IT-компанії.
Про це повідомляють у Мінцифри.
Серед компаній, які долучились:
- Archivizer — міжнародна продуктова компанія, що розробила сервіс для створення 3d-візуалізацій інтер'єрів, екстер'єрів, ландшафтів тощо.
- AgriChain — продуктова компанія, що створює програмне забезпечення для великого та середнього агробізнесу.
- Preply — міжнародна освітня онлайн-платформа для пошуку репетиторів.
- bru. digital — міжнародна команда художників комп’ютерної графіки, розробників, дизайнерів та стилістів, яка працює над створенням цифрових тканин.
- Readdle — українська продуктова ІТ-компанія, що створює популярні застосунки для iPhone, iPad і Mac.
- Evo — українська продуктова ІТ-компанія, що вже 14 років є лідером на e-commerce ринку.
Усі деталі щодо Дія.City - за посиланням.
Нагадаємо:
У Мінцифри заявили, що умови правового та податкового простору Дія.City стануть ще простішими для IT-компаній.
Також Мінцифри розширило види діяльності Дія.City.
Економічна правда
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