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У Дія.City вже більше 200 резидентів: хто долучився

Середа, 27 квітня 2022, 10:47 - Олексій Павлиш

До податкового простору Дія.City уже долучились понад 200 резидентів - 204 українські та міжнародні IT-компанії.

Про це повідомляють у Мінцифри.

Серед компаній, які долучились:

  • Archivizer — міжнародна продуктова компанія, що розробила сервіс для створення 3d-візуалізацій інтер'єрів, екстер'єрів, ландшафтів тощо.
  • AgriChain — продуктова компанія, що створює програмне забезпечення для великого та середнього агробізнесу.
  • Preply — міжнародна освітня онлайн-платформа для пошуку репетиторів.
  • bru. digital — міжнародна команда художників комп’ютерної графіки, розробників, дизайнерів та стилістів, яка працює над створенням цифрових тканин.
  • Readdle — українська продуктова ІТ-компанія, що створює популярні застосунки для iPhone, iPad і Mac.
  • Evo — українська продуктова ІТ-компанія, що вже 14 років є лідером на e-commerce ринку.

Усі деталі щодо Дія.City - за посиланням.

Нагадаємо:

У Мінцифри заявили, що умови правового та податкового простору Дія.City стануть ще простішими для IT-компаній.

Також Мінцифри розширило види діяльності Дія.City.

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Дія компанії IT Мінцифри
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