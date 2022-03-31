Ахметов "впевнений", що Україна вимагатиме і отримає репарації від РФ в повному обсязі

Олігарх Рінат Ахметов заявив, що його група SCM подасть позови проти РФ щодо відшкодування збитків, завданих військовою агресією. Він впевнений, що Україна "вимагатиме і отримає репарації в повному обсязі".

Про це він сказав у коментарі Bloomberg.

"Період напруги між Рінатом Ахметовим і Володимиром Зеленським, здавалося, досяг точки кипіння всього кілька тижнів тому, після того, як президент розкритикував мільярдерів-олігархів за втечу перед неминучим вторгненням РФ.

Зараз, у розпал війни, найбагатша людина України Ахметов каже, що повернувся в країну і що вони в одній команді, залишаючи осторонь суперечки", - пише Bloomberg.

"Їх загальним фокусом є Маріуполь, зруйноване місто, де System Capital Management Ахметова має металургійні заводи і де невпинні атаки з боку російських військ залишили близько 170 000 мирних жителів у пастці без доступу до їжі та води", - додає агентство.

"Вони вмирають від спраги та холоду – це геноцид", – сказав Ахметов у письмовій відповіді на запитання.

"Найжахливіше те, що ми не можемо доставити нашу допомогу в Маріуполь і не можемо евакуювати людей, тому що російські війська продовжують обстрілювати та блокувати наші колони з допомогою", – додав він.

Ахметов відмовився розповісти, де він знаходиться в Україні, з міркувань безпеки.

"Він заявив, що не покине країну і намагається допомогти фінансово і не тільки. За даними Bloomberg Billionaires Index, його статки у 6 мільярдів доларів зменшились більш ніж на 45% у порівнянні з початком війни.

На двох його металургійних заводах у Маріупольському районі працюють 40 тисяч людей. Хоча вони призупинили діяльність, Ахметов сказав, що виплачують у повному обсязі зарплату тим, хто змушений покинути свої домівки. Підприємства СКМ, які забезпечують електроенергію та енергію по всій країні, та його фонд допомагають евакуації та допомагають українській армії", - йдеться у статті Bloomberg.

За словами Ахметова, коли прийде час, група SCM "обов'язково подасть позов до РФ з вимогою відшкодувати всі збитки, завдані російською військовою агресією".

"Я впевнений, що Україна вимагатиме і отримає репарації в повному обсязі", - додав він.

Поки що "всі наші зусилля зосереджені на єдиному важливому – допомогти Україні виграти цю війну, допомогти українцям вижити, полегшити їхній біль і страждання", - резюмував Ахметов.

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Економічна правда