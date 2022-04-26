Інтернет є у 85% населених пунктів
Вівторок, 26 квітня 2022, 21:47 -
В Україні послуги інтернет-доступу надають у 85% населених пунктів, телефонії – у 95%, і доступні у всіх областях, окрім Луганської.
Про це повідомляє Держспецзв'язку.
Там також додали, що у Волинській та Донецькій області було підключено багатоканальний номер для переадресації дзвінків на номери екстрених служб 101 та 112. "Це означає, що у критичній ситуації рятувальники отримають ваш дзвінок і приїдуть на допомогу", - резюмували там.
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