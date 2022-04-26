Інтернет є у 85% населених пунктів

В Україні послуги інтернет-доступу надають у 85% населених пунктів, телефонії – у 95%, і доступні у всіх областях, окрім Луганської.

Про це повідомляє Держспецзв'язку.

Там також додали, що у Волинській та Донецькій області було підключено багатоканальний номер для переадресації дзвінків на номери екстрених служб 101 та 112. "Це означає, що у критичній ситуації рятувальники отримають ваш дзвінок і приїдуть на допомогу", - резюмували там.

Нагадуємо:

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що Starlink розпочав роботу на відкриттям представництва в Україні.