Уряд виділив додаткові 400 мільйонів на відновлення критичної інфраструктури
Кабмін направляє додаткові 400 млн грн на відновлення критичної інфраструктури України.
Таке рішення ухвалили 26 квітня, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
За його словами, 250 млн грн - для Харківської області.
"Це кошти на ліквідації наслідків бойових дій та відновлення критичної інфраструктури, яка постраждала внаслідок обстрілів", - пояснив прем'єр.
"Ще 150 млн грн виділяємо Чернігівщині, аби повноцінно відновити водопостачання в Чернігові. Кошти підуть "Чернігівводоканалу" для реконструкції однієї з насосних станцій та трансформаторних підстанцій", - додав Шмигаль.
Всього уряд уже виділив 1,4 млрд грн на відновлення та першочергову відбудову 5 регіонів.
"Вода, світло та газ знову з’явилися в сотнях тисяч домівок. Відновлено десятки доріг та мостів. Розміновано сотні кілометрів території. Після нашої остаточної перемоги все, що зруйнував ворог, ми не просто відновимо, а зробимо ще кращим", - запевнив прем'єр.
Станом на 18 квітня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури, тільки на основі публічних джерел, досягла $84,8 млрд або майже 2,5 трлн грн, свідчить аналіз, який здійснюється в межах проєкту "Росія заплатить" командою KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської школи економіки) за підтримки Офісу Президента України, Міністерства економіки, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерства інфраструктури.
Економічна правда
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