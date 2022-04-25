Данія стала першим донором фонду відновлення української енергетики

Данія стала першим донором фонду, створеного Енергетичним співтовариством для відновлення енергетичної інфраструктури України.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок бойових дій на території України.

Передбачається, що обрання постачальників будуть здійснювати міжнародні закупівельні агентства із досвідом у галузі енергетики.

Нагадуємо:

Енергетичне співтовариство створило для України Фонд відновлення зруйнованої російською війною енергетичної інфраструктури, донорами якого переважно стануть держави-члени ЄС.