Для України створили Фонд для відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури

Енергетичне співтовариство створило для України Фонд відновлення зруйнованої російською війною енергетичної інфраструктури, донорами якого переважно стануть держави-члени ЄС.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Крім держав-членів ЄС фонд також будуть наповнювати міжнародні компанії і корпорації. Консолідовані кошти спрямують на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок бойових дій на території України, розпочатих російською військовою агресією.

Передбачається, що Міністерство енергетики буде координувати запити українських компаній на проведення ремонтів та робіт з відновлення. При цьому процедуру обрання постачальників будуть реалізовувати міжнародні закупівельні агентства із досвідом у галузі енергетики.

Перевагу у закупівлях надаватимуть українським виробникам, які запропонують найвигідніше співвідношення ціни та якості, а також зможуть виконати замовлення у мінімальні терміни.