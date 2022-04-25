Економія у $200 мільйонів: сховище відпрацьованого ядерного палива готове до роботи

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Енергоатом отримав дозвіл на введення в експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, воно дозволить економити 200 млн доларів, які витрачалися на зберігання палива в РФ.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.

Державна інспекція ядерного регулювання видала відповідний дозвіл у понеділок 25 квітня. При цьому дозвіл очікувався ще 9 березня, але терміни змінили через російську агресію та перебування військ окупанта у Чорнобильській зоні відчуження, де розташоване Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Наразі сховище повністю готове до експлуатації, повідомляє Енергоатом. Підприємство не постраждало від дій окупантів – усе обладнання, комп’ютерна та спеціальна техніка працюють у нормальному режимі.

Нагадуємо:

Спорудження ЦСВЯП розпочалося в листопаді 2017 року. Донині Україна вивозила відпрацьоване ядерне паливо з трьох своїх АЕС на технологічну витримку з наступною переробкою в Росію, і це коштувало Енергоатому близько 200 млн доларів щороку.

У грудні 2020 року зведення першого пускового комплексу ЦСВЯП було завершено, але запустити його в роботу було неможливо до будівництва залізничної колії Вільча – Янів, яка з’єднала ЦСВЯП із залізничною мережею.

НАЕК "Енергоатом" з 2021 року не вивозить відпрацьоване ядерне паливо до сховищ у Росії, адже Централізоване сховище в Україні зможе прийняти першу партію палива у липні.