У Зеленського пояснили, як перетворити заморожені активи Росії в компенсації для України
Офіс президента спільно з Міністерством юстиції розробив механізм стягнення коштів Російської Федерації, заморожених за кордоном, у рахунок компенсацій завданих Україні збитків.
Про це заявив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.
За його словами, для цього є одразу кілька напрацьованих планів.
"Основний з них – підписання міжнародного договору, який передбачатиме зняття імунітету з коштів Російської Федерації і направлення їх постраждалим громадянам і юридичним особам, а також на відновлення інфраструктури", – наголосив він.
Ще один план – на рівні кожної країни, де кошти були заморожені, додав Смирнов.
"План "Б" – прийняття відповідного закону у кожній юрисдикції, де кошти були заморожені. У окремих країнах такі законопроєкти уже зареєстровані. Цього тижня триватимуть перемовини з міжнародними партнерами", – зазначив заступник голови ОП.
Економічна правда
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