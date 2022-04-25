У Зеленського пояснили, як перетворити заморожені активи Росії в компенсації для України

Офіс президента спільно з Міністерством юстиції розробив механізм стягнення коштів Російської Федерації, заморожених за кордоном, у рахунок компенсацій завданих Україні збитків.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

За його словами, для цього є одразу кілька напрацьованих планів.

"Основний з них – підписання міжнародного договору, який передбачатиме зняття імунітету з коштів Російської Федерації і направлення їх постраждалим громадянам і юридичним особам, а також на відновлення інфраструктури", – наголосив він.

Ще один план – на рівні кожної країни, де кошти були заморожені, додав Смирнов.

"План "Б" – прийняття відповідного закону у кожній юрисдикції, де кошти були заморожені. У окремих країнах такі законопроєкти уже зареєстровані. Цього тижня триватимуть перемовини з міжнародними партнерами", – зазначив заступник голови ОП.

Економічна правда