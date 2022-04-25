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Московський аеропорт "Внуково" відправив частину співробітників у простій

Понеділок, 25 квітня 2022, 13:55 - Олексій Павлиш

Московський аеропорт "Внуково" відправив частину співробітників у простій на тлі "непростої ситуації в авіації".

Про це пише "Интерфакс" із посиланням на заяву аеропорту.

"Аеропорт "Внуково" змушений скорочувати витрати. У частині персоналу закрито прийом на роботу, введено режим простою, через зниження завантаження співробітникам запропоновано режим неповного робочого часу", - йдеться в повідомленні.

У "Внуково" уточнили, що на час простою співробітникам збережуть можливість отримувати медичну допомогу з ДМС, а також виплачуватимуть дві третини окладу.

Після вторгнення РФ в Україну країни ЄС почали запроваджувати санкції проти російської авіації.

Наприкінці лютого ЄС заборонив нові постачання запчастин, а також техобслуговування, підтримку та страхування російських літаків. Окрім того, Європа повністю закрила небо для російських авіакомпаній.

Раніше найбільший аеропорт РФ – "Шереметьєво" – відправив у простій частину персоналу на тлі санкцій ЄС і США щодо російської авіагалузі.

Економічна правда

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Росія аеропорт авіа
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