Lidl відклав запуск мережі супермаркетів в Україні – медіа

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Анонсований в жовтні 2021 року ймовірний прихід на український ринок ритейлеру Lidl скасовується.

Про це повідомляє видання All Retail.

Топменеджер мережі дискаунтерів Адам Міщишин, який раніше був офіційно призначений регіональним менеджером Lidl Ukraine, очолить мережу транснаціональної корпорації у Словаччині.

Він замінить на цій посаді Матуша Галу, який, в свою чергу, з травня візьме на себе управління філією рітейлера у Бельгії та Люксембурзі.

Восени 2021 року ЗМІ розповсюдили повідомлення, що Міщишин офіційно призначений регіональним менеджером Lidl Ukraine.

Lidl — це німецька міжнародна мережа супермаркетів. Вона має магазини по всьому світу та працює у майже всіх країнах Європейського Союзу. Компанія керує близько 11500 магазинами.