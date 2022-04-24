"Дочку" підсанкційного російського Альфа-Банку у Нідерландах визнали банкрутом
Амстердамський торговий банк (Amsterdam Trade Bank, ATB), дочірня компанія підсанкційного російського Альфа-Банку, був визнаний банкрутом.
Про це повідомив Центробанк Нідерландів (DNB) із посиланням на рішення окружного суду Амстердама, пише Reuters.
У заяві Центробанку Нідерландів йдеться, що вкладники ATB отримають до 100 000 євро кожний у рамках системи гарантування вкладів Нідерландів.
У банку було близько 23 000 клієнтів, більшість з яких - нідерландці, а 6 000 - німецькі, повідомляє DNB.
Згідно з документами в Торговій палаті Нідерландів, кінцевим бенефіціарним власником банку ATB є підсанкційний російський мільярдер Михайло Фрідман.
"Санкції Великої Британії та США викликали операційні труднощі, оскільки більшості контрагентів АТВ, включно з відповідними банками та постачальниками інфраструктури, важко продовжувати підтримувати АТВ", - йдеться у заяві АТВ.
Раніше газета FD повідомляла, що власники ATB прагнули продати банк, а вкладники виявили, що інші європейські банки не бажають приймати перекази з ATB, побоюючись потрапити під санкції.
"Невеликий банк раніше був відомий фінансуванням торгівлі, але в останні роки намагався стати кредитором для малих і середніх компаній", - додає агентство.
Нагадуємо:
Сполучені Штати разом із G7 та ЄС запровадили нові санкції проти дочок президента РФ Путіна, найбільших банків РФ Альфа банку та Сбєрбанку, а також заборонили всі нові інвестиції в Росію.
ЄС та Великобританія запровадили санкції проти співвласників Альфа Груп Михайла Фрідмана та Петра Авена.
Економічна правда
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