Україна надала МАГАТЕ перелік необхідного для АЕС обладнання
Україна надала Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) вичерпний перелік обладнання, потрібного для безпечної роботи атомних станцій. Багато країн-членів МАГАТЕ готові надати таку допомогу.
Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаел Гроссі.
За словами Гроссі, детальні вимоги до обладнання були подані через Єдину систему обміну інформацією в інцидентах і надзвичайних ситуаціях МАГАТЕ.
"Запит України про допомогу, адресований МАГАТЕ та 31 державі-члену, буде координуватися через загальний механізм Мережі реагування та допомоги Агентства (RANET), де країни можуть зареєструвати свої можливості для підтримки в різних сферах від оцінки доз радіації та дезактивації до оцінки та консультацій ядерної установки, пошуку і відновлення радіоактивних джерел та багато іншого.
МАГАТЕ поставило в Україну початкове обладнання, коли гендиректор був з візитом в Україні минулого місяця, і більше буде передано, коли він поїде на Чорнобильську АЕС наступного тижня, наприклад, обладнання для моніторингу радіації, а також засоби індивідуального захисту", - додають в МАГАТЕ.
Список, надісланий Україною в п’ятницю, 22 квітня, охоплює цілий ряд обладнання для різних ядерних об’єктів країни, а також різноманітні прилади для вимірювання радіації, захисні матеріали, комп’ютерну допомогу, системи електропостачання та дизельні генератори, кажуть в агентстві.
Нагадаємо:
Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Чорнобильську АЕС.
Повідомлялось, що у Міненерго України обговорюють з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) можливість візиту керівництва на Чорнобильську АЕС 26 квітня 2022 року.
З 24 лютого до 31 березня російські окупанти утримували зону відчуження, зокрема майданчик Чорнобильської АЕС та саму станцію.
Економічна правда
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