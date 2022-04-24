Україна надала МАГАТЕ перелік необхідного для АЕС обладнання

Україна надала Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) вичерпний перелік обладнання, потрібного для безпечної роботи атомних станцій. Багато країн-членів МАГАТЕ готові надати таку допомогу.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаел Гроссі.

За словами Гроссі, детальні вимоги до обладнання були подані через Єдину систему обміну інформацією в інцидентах і надзвичайних ситуаціях МАГАТЕ.

"Запит України про допомогу, адресований МАГАТЕ та 31 державі-члену, буде координуватися через загальний механізм Мережі реагування та допомоги Агентства (RANET), де країни можуть зареєструвати свої можливості для підтримки в різних сферах від оцінки доз радіації та дезактивації до оцінки та консультацій ядерної установки, пошуку і відновлення радіоактивних джерел та багато іншого.

МАГАТЕ поставило в Україну початкове обладнання, коли гендиректор був з візитом в Україні минулого місяця, і більше буде передано, коли він поїде на Чорнобильську АЕС наступного тижня, наприклад, обладнання для моніторингу радіації, а також засоби індивідуального захисту", - додають в МАГАТЕ.

Список, надісланий Україною в п’ятницю, 22 квітня, охоплює цілий ряд обладнання для різних ядерних об’єктів країни, а також різноманітні прилади для вимірювання радіації, захисні матеріали, комп’ютерну допомогу, системи електропостачання та дизельні генератори, кажуть в агентстві.

Нагадаємо:

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Чорнобильську АЕС.

Повідомлялось, що у Міненерго України обговорюють з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) можливість візиту керівництва на Чорнобильську АЕС 26 квітня 2022 року.

З 24 лютого до 31 березня російські окупанти утримували зону відчуження, зокрема майданчик Чорнобильської АЕС та саму станцію.

Економічна правда