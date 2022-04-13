Керівництво МАГАТЕ може відвідати Чорнобильську АЕС 26 квітня – Міненерго
У Міненерго України обговорюють з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) можливість візиту керівництва на Чорнобильську АЕС 26 квітня 2022 року.
Про це в ефірі телемарафону заяви міністр енергетики Герман Галущенко.
"Вони [керівництво МАГАТЕ] не були на Чорнобильській АЕС. Зараз обговорюється можливість їх візиту. Мова може йти про 26 квітня. Це річниця трагедії на ЧАЕС", - зазначив Галущенко.
Нагадаємо:
30 березня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі після відвідання України повідомив про розгляд конкретних кроків щодо надання у терміновому порядку допомоги в захисті її ядерних об'єктів.
Україна працює для усунення Росії з Міжнародної агенції з атомної енергії або відсторонення росіян від посад у Секретаріаті МАГАТЕ через захоплення українських атомних електростанцій.
З 24 лютого до 31 березня окупанти утримували зону відчуження, зокрема майданчик Чорнобильської АЕС та саму станцію.
Економічна правда
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