Керівництво МАГАТЕ може відвідати Чорнобильську АЕС 26 квітня – Міненерго

У Міненерго України обговорюють з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) можливість візиту керівництва на Чорнобильську АЕС 26 квітня 2022 року.

Про це в ефірі телемарафону заяви міністр енергетики Герман Галущенко.

"Вони [керівництво МАГАТЕ] не були на Чорнобильській АЕС. Зараз обговорюється можливість їх візиту. Мова може йти про 26 квітня. Це річниця трагедії на ЧАЕС", - зазначив Галущенко.

Нагадаємо:

30 березня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі після відвідання України повідомив про розгляд конкретних кроків щодо надання у терміновому порядку допомоги в захисті її ядерних об'єктів.

Україна працює для усунення Росії з Міжнародної агенції з атомної енергії або відсторонення росіян від посад у Секретаріаті МАГАТЕ через захоплення українських атомних електростанцій.

З 24 лютого до 31 березня окупанти утримували зону відчуження, зокрема майданчик Чорнобильської АЕС та саму станцію.

Економічна правда