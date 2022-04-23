Британські супермаркети обмежують продаж соняшникової олії через війну в Україні

GROCERY INSIGHT

Деякі роздрібні мережі у Британії обмежують продаж соняшникової олії "в одні руки", адже через війну Росії проти України виникли перебої з поставками.

Про це повідомляє ВВС.

Так, наприклад, найбільша британська мережа супермаркетів Tesco дозволяє кожному клієнту придбати три пляшки соняшникової олії. Tesco каже, що обмеження є тимчасовим заходом, "щоб забезпечити доступність товару для всіх".

У інших мережах супермаркетів, Waitrose і Morrisons, кількість обмежена двома пляшками. Деякі мережі також обмежують продаж оливкової та ріпакової олії. При цьому частина мереж, зокрема Sainsbury's і Asda, доки не обмежують кількість олії, яку можуть купувати їхні клієнти.

Більшість соняшникової олії у Британії надходить з України, тож перебої в експорті привели до часткового дефіциту та збільшення попиту на альтернативи.

Експерт з продовольства Ґед Футтер каже, що покупці можуть бути впевнені, що існує багато альтернатив, коли справа доходить до кулінарної олії. Війна в Україні може призвести до того, що ци альтернатив стане дещо менше. Водночас він попередив, що соняшникова олія за декілька місяців може стати недоступною в магазинах через виснаження запасів.

Крім того, виявила дослідницька компанія Assosia, скорочення пропозиції соняшникової олії на ринку підвищила ціни на неї на близько 10% за пляшку об’ємом 1,5 л з січня. Для п’ятилітрової пляшки подорожчання становило 6%.

Нагадуємо:

Україна посідає 1 місце за обсягами світового експорту соняшникової олії із часткою майже 40%. У розрізі експорту ячменю – 2 місце у світі, а за експортом рапсу та кукурудзи – 3 місце.