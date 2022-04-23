Уряд виплатив 1,1 мільярд доларів по єПідтримці

Уряд виплатив 1,1 мільярд доларів громадянам, які в березні подали заявки на отримання компенсацій на 6,5 тисяч гривень за програмою єПідтримка.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформу.

"Нам треба продовжувати ці виплати, продовжувати цю підтримку, тому ми спираємося на допомогу наших партнерів", - заявив він.

Нагадуємо:

Близько 5 мільйонів українців звернулися по фінансову допомогу у 6500 грн в межах програми єПідтримка.

Програма підтримки українців з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії, завершилася 31 березня.

Гроші могли отримати всі ФОПи, які сплатили ЄСВ за 4 квартал 2021 року, наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ (крім бюджетних організацій) та ФОПи, які не перебувають в стані припинення/реорганізації/ліквідації.