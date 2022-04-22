Росіянам доведеться особисто їхати до Узбекистану за картками Visa і Mastercard

У Центробанку Узбекистану заявили, що громадяни РФ не можуть відкривати в республіці банківські картки міжнародних платіжних систем через третіх осіб.

Про це повідомляється на сайті фінустанови.

На питання, чи можуть росіяни оформити банківську картку через третю особу за довіреністю та копіями документів (паспорти, ІПН), у банку відповіли:

"Ні, не можуть. Відповідно до чинного порядку (№ 1948 від 27.04.2009 р.) для відкриття рахунків фізичними особами до банку подається заява на відкриття рахунку, а також документ, що засвідчує особу.

Заява на відкриття рахунку має подаватися фізичними особами особисто", - пояснили в Центробанку.

Нагадаємо:

Великі російські банки, які опинилися під блокуючими санкціями західних країн, не зможуть випускати карти UnionPay, оскільки платіжна система боїться співпрацювати з ними через ризик вторинних санкцій.

Повідомлялось, що туроператори почали пропонувати росіянам тури за кордон для оформлення банківських карток Visa та Mastercard іноземних банків. Повідомлялось, що запущені тури в Узбекистан, туроператори готові відправляти росіян до Вірменії, Казахстану і, можливо, Туреччини.

Економічна правда