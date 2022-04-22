Найбільший у світі виробник підшипників SKF йде з Росії

Компанія SKF, найбільший у світі виробник підшипників родом зі Швеції, оголосив про повний вихід з Росії, де вона має завод.

Про це йдеться у заяві компанії.

У SKF заявили, що "російське вторгнення в Україну має серйозний вплив на наші операції як в Україні, так і в Росії. … Ми прийшли до висновку, що для нас неможливо продовжувати нашу діяльність в Росії, оскільки не існує основи та стабільності для нашого бізнесу".

Раніше компанія зупинила свій завод в РФ та припинила експорт до країни.

"Тепер ми вирішили припинити всі операції, участь та інвестиції SKF в Росії. Наш намір полягає в тому, щоб позбутися наших російських операцій, аби забезпечити майбутнє для наших колег", – йдеться у заяві.

Підшипники компанії постачаються на заводи КАМАЗ та ГАЗ, а також є ключовими елементами для виробництва російських вагонів, зокрема тих, що перевозять ворожу техніку до українського кордону.

Через вихід компанія спише 500 млн шведських крон (понад 50 млн доларів) активів у другому кварталі. Продажі в Росії становили близько 2% від загального обороту групи в 2021 році.