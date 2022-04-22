Шведський виробник Zewa та Libresse йде з РФ
Шведська компанія Essity яка виробляє такі засоби особистої гігієни як Zewa та Libresse йде з Росії через умови ведення бізнесу в країні-агресорі.
Про це йдеться у квартальному звіті компанії.
Зазначається, що через погіршення бізнес-середовища в РФ активи компанії в країні знецінилися приблизно на 1,4 млрд шведських крон (150 млн доларів).
"Крім того, розпочато роботу щодо виходу з російського ринку. У 2021 році чисті продажі Essity в Росії склали приблизно 2,8 млрд шведських крон, що відповідає приблизно 2% від загального консолідованого чистого продажу в 2021 році", – йдеться у звіті.
Essity – шведська компанія, що працює у сфері фармацевтики та персональної гігієни та виробляє продукцію під брендами Leukoplast, Tork, Libero, Zewa та інші. Акції компанії торгуються на NASDAQ з 2017 року.
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