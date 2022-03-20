В "Альфа-Банку" шукають, кому передати права за акціями Фрідмана та Авена

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В українському "Альфа-Банку" триває пошук довіреної особи, яка має отримати права за акціями Михайла Фрідмана та Пьотра Авена. Національний банк України позбавив цих акціонерів прав голосу.

Про це "Економічній правді" повідомили у пресслужбі "Альфа-Банку".

"Зараз, відповідно до законодавства, "Альфа-Банк Україна" має узгодити з Національним Банком довірену особу, якій передається право голосу щодо акцій підсанкційних акціонерів та право будь-яким чином брати участь в управлінні банком. Наразі йде процес узгодження та розгляду кандидатур на роль довіреної особи", – відповіли там.

У банку наголошують, що блокування права голосу Фрідмана та Авена ніяк не вплинуло на операційну роботу банку. Правління та наглядова рада продовжують виконувати свої функції, а топ-менеджмент робить все можливе, аби врегулювати питання щодо відповідності акціонерів банку вимогам українського законодавства.

Зазначимо, що одразу після початку військової агресії Росії Євросоюз запровадив санкції проти російських олігархів Михайла Фрідмана та Пьотра Авена. Їм належать відповідно 32,86% та 19,2% акцій українського банку.

В НБУ зазначили, що співвласники українського банку більше не відповідають вимогам українського законодавства щодо бездоганної репутації та заблокували їхні права голосу.

Відповідно до законодавства, у разі, якщо акціонери банку більше не відповідають вимогам щодо бездоганної ділової репутації, їхні права голосу у банку блокуються та передаються уповноваженій особі. Останню має погодити регулятор.

Поки права акціонерів будуть в уповноважених осіб, "Альфа-Банк" має вирішити проблему відповідності реальних акціонерів (тобто Фрідмана та Авена) законодавству.

Це можна зробити шляхом продажу або передачі акцій Фрідмана та Авена особам, проти яких не запроваджено санкції.

Водночас, співрозмовники "Економічної правди" у керівництві Національного банку зазначають, що вирішити проблему з акціонерами найближчим часом не вийде.

"Нацбанк заблокував їм продаж або передачу акцій. Термін заборони — пів року. Я не бачу можливості, щоб вони реально передали свої акції непідконтрольним особам", — повідомило джерело ЕП.

Ймовірно, Фрідман та Авен спробують виконати вимоги українського законодавства формально, передавши свої частки підставним фізичним чи юридичним особам. Однак, як вважають в НБУ, це не вирішить проблеми "Альфа-Банку".

"Тому зараз, враховуючи обмеження, які діють на ринку, загрози з точки зору фінансування війни чи акціонерів немає. Будемо розбиратися з цим після перемоги.

Зараз важливо, щоб банк продовжував обслуговувати своїх клієнтів без перешкод", – додало джерело ЕП у керівництві українського банківського регулятора.

Ярослав Вінокуров, ЕП