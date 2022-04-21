"Яндекс" каже, що призупинив "багато" інвестицій в РФ і за кордоном

Зареєстрована в Нідерландах компанія Yandex N.V призупинила або скоротила заплановані інвестиції у Росії та за кордоном.

Про це йдеться в опублікованому річному звіті компанії.

"Ми скоротили або призупинили багато наших запланованих інвестицій у наші підприємства як усередині країни, так і на міжнародному рівні. Будь-який економічний спад, що затягнувся в Росії, в результаті санкцій, знецінення рубля або негативного настрою споживачів може зробити істотний негативний вплив на наше фінансове становище і результати діяльності", - йдеться у звіті.

У компанії додали, що "поточна геополітична напруженість та її вплив на російську та світову економіку" створили проблеми для бізнесу.

"Яндекс" додає, що проекти компанії та їхні керівники не потрапили під санкції.

Водночас на компанію впливають обмеження, які накладаються на міжнародний бізнес у Росії. Також призупинення ввезення товарів іноземних виробників та проблеми з вантажними перевезеннями можуть призвести до скорочення вибору товарів, у тому числі на маркетплейсах "Яндекса".

В "Яндексі" очікують, що найближчим часом рекламна частина бізнесу постраждає через вихід з ринку міжнародних рекламодавців та скорочення бюджетів у російського бізнесу. "Яндекс" також відкликав прогноз на 2022 рік.

Раніше компанія "Яндекс" на тлі санкцій проти РФ попередила акціонерів про ризики дефолту після призупинення її торгівлі цінними паперами.

Економічна правда