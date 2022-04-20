Німеччина до кінця року відмовиться від російської нафти, а потім і від газу – міністр

Німеччина "до початку літа" збирається наполовину зменшити імпорт російської нафти і до кінця року довести його до нуля, а потім це стосуватиметься і газу.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час пресконференції зі своїми балтійськими колегами у Ризі, пише Reuters.

"Я говорю тут чітко і недвозначно: так, Німеччина також повністю припиняє імпорт російських енергоносіїв", - заявила Бербок.

"Ми скоротимо нафту вдвічі до літа і будемо на рівні 0 до кінця року, за цим піде і газ у рамках спільної європейської дорожньої карти, тому що наш спільний вихід, повний вихід ЄС – це наша спільна сила", - додала вона.

Нагадаємо:

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина може припинити імпорт російської нафти до кінця року, а газу – у 2024 році.

Російська нафта наразі становить 25% німецького імпорту, у порівнянні з 35% до початку Росією війни проти України, а імпорт газу скоротився до 40% з 55%. Імпорт російського вугілля знизився до 25% з 50% до вторгнення.

Економічна правда