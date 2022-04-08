Німеччина може до кінця року позбутися російської нафти – Шольц

Німеччина може припинити імпорт російської нафти до кінця року, а газу – у 2024 році.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив під час прес-конференції в Лондоні з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, повідомляє Reuters.

На питання журналіста про те, чи відчуває Шольц почуття сорому за те, що країни ЄС платять Росії мільярди євро за викопне паливо, він заявив, що країна працює над своєю енергонезалежністю і "ми думаємо, що зможемо зробити це протягом цього року".

Російська нафта наразі становить 25% німецького імпорту, у порівнянні з 35% до початку Росією війни проти України, а імпорт газу скоротився до 40% з 55%. Імпорт російського вугілля знизився до 25% з 50% до вторгнення.

Країна хоче до літа скоротити частку російського газу до 24%, але щоб позбутися своєї залежності може знадобиться більше часу, заявляють в Німеччині – до літа 2024 року. "Ми активно працюємо над тим, щоб стати незалежними від необхідності імпортувати газ з Росії", – сказав Шольц.

"Як ви можете собі уявити, це не так просто, тому що для цього потрібна інфраструктура, яку потрібно побудувати спочатку. Тому трубопроводи до північного узбережжя Німеччини, порти регазифікації, які дають змогу, наприклад, судна СПГ передавати свої запаси газу. мережа в Німеччині", – пояснює він мільярдне фінансування Євросоюзом країни-агресора через енергетичний імпорт.

Економічний інститут DIW заявив у дослідженні, опублікованому в п’ятницю, що Німеччина, можливо, зможе забезпечити достатню кількість газу для майбутньої зими без будь-якого імпорту з Росії за допомогою комбінації альтернативних постачальників і радикальних заходів з енергозбереження.

Нагадуємо:

Вступ в дію повної заборони Євросоюзом імпорту російського вугілля перенесли на середину серпня, зокрема, через тиск Німеччини. Країна також є серед тих, хто блокує газове ембарго.