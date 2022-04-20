Італія готова відмовитись платити за газ РФ у рублях – Bloomberg
Італія відмовиться виконувати умови Кремля щодо оплати газу в рублях, якщо ЄС дійде висновку, що це порушить санкції, пов'язані з вторгненням РФ в Україну.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
"У попередній оцінці ЄС виявив, що умови Кремля є явним порушенням санкцій блоку. Італійський уряд чекає, поки Брюссель завершить свій юридичний аналіз, перш ніж вживати будь-яких дій", - заявили співрозмовники на умовах анонімності.
Прес-секретар італійського уряду сказав, що там вітають поточну роботу комісії над цим питанням, але не нададуть детальних відомостей, оскільки оцінка все ще є попередньою.
Нагадаємо:
Прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі вважає, що Європа може зменшити енергетичну залежність від Росії швидше, ніж раніше передбачалося.
Економічна правда
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