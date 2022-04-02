США: росіяни ховають свої активи, навіть якщо не під санкціями

Прокуратура США знайшла докази того, що російські олігархи намагаються ухилитися від санкцій і сховати свої активи – до таких дій вдаються навіть ті росіяни, на яких санкції не накладали.

Про це повідомив в інтерв’ю Reuters Ендрю Адамс, генеральний прокурор оперативної групи KleptoCapture при Міністерстві юстиції США.

Він уточнив, що в деяких випадках навіть олігархи, проти яких ще не були накладені санкції, намагаються діяти на випередження у разі майбутніх санкцій.

Але, каже Адамс, навіть коли вони намагаються приховати яхти, літаки чи інше мобільне майно в країнах, які вважають умовно "безпечними", олігархи стикаються з безпрецедентним рівнем міжнародного співробітництва для відстеження неправомірних прибутків російських еліт.

"Існують спроби – про деякі з них навіть відомо публічно – переміщувати рухоме майно у вигляді яхт, літаків у юрисдикції, де, на мою думку, люди вважають, було б складніше їх розслідувати та заморожувати", - сказав Адамс.

Він визнає, що відстежити активи олігархів часом буває важко, оскільки вони сховані за "шарами фіктивних компаній, розкиданих по всьому світу". Але Адамс додав, що прокуратура США отримує інформацію з місць, які раніше вважалися "безпечними притулками".

Посадовець відмовився називати конкретні юрисдикції, які надали інформацію опергрупі, або назвати імена конкретних осіб, які перебувають під слідством.

Нагадуємо:

У складі Міністерства юстиції США на початку березня з’явилася оперативна група, що займатиметься стягненням нелегальних активів російських олігархів в рамках запроваджених країною санкцій.

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