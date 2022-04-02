Мінекономіки визначило, які галузі є пріоритетними для допомоги

Міністерство економіки особливу увагу надаватиме підтримці галузей, які безпосередньо забезпечують життєдіяльність громадян та зміцнюють обороноздатність держави.

Про це заявив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.

Йдеться про сільське господарство, виробництво продуктів харчування, роздрібну торгівлю, комунальні та енергетичні послуги, виробництва, що працюють над мобілізаційними замовленнями.

"Особливу увагу приділяємо комунальним та енергетичним підприємствам, аби вдома у людей було тепло, світло та газ.

Також концентруємося на виробничих підприємствах, що виконують завдання для Збройних сил України. Наприклад, легка промисловість, що шиє для армії одяг та взуття, підприємства оборонно-промислового комплексу, які ремонтують техніку, виготовляють ремкомплекти, здійснюють інші роботи по обслуговуванню ЗСУ", - резюмував він.

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Війна нанесла шкоди — уповільнила, зменшила і навіть зупинила 86% українських компаній.