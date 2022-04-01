Війна негативно вплинула на 86% українських компаній

Війна нанесла шкоди — уповільнила, зменшила і навіть зупинила — 86% українських компаній.

Про це йдеться у дослідженні Gradus Research.

Відповідаючи на питання "Яка допомога від уряду потрібна вам сьогодні?", підприємці на перше місце поставили податкові канікули (37%). На другому, з великим відривом, — допомога з логістикою (17%).

Український бізнес вдається до галузевої трансформації. Кожен п’ятий (21%) розпочав цей процес, 16% вже мають результат і стільки же планують долучитися до трансформації.

Всього 3-5% бізнесу збільшили виплати видатки на заробітну плату та закупівлі, 14-19% виконують виплати на довоєнному рівні. Решта або знизили або взагалі припинили виплати – 39% не виплачують заробітну плату, а 29% зупинили відрахування постачальникам.