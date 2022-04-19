Країни ЄС продовжили продавати РФ зброю після 2015 року: хто найбільше

Після 2015 року лазівка в санкціях Євросоюзу щодо заборони поставок зброї до РФ дозволила країнам далі постачати її агресору, найбільше цим користувалася Франція та Німеччина.

Про це йдеться у даних Investigative Europe, які проаналізував фахівець із публічних закупівель програми інноваційних проєктів Transparency International Ukraine Ярослав Пилипенко.

Так, в період 2015-2020 років найбільше зброї Росії поставила Франція на 152 млн євро. Загалом французька частка в експорті зброї з ЄС в Росію становить 44%.

За даними Disclose, французький експорт також включає тепловізійні камери для понад 1000 російських танків, навігаційні системи та інфрачервоні детектори для винищувачів і бойових вертольотів. Кремль купив їх у Safran і Thales, основним акціонером яких є французька держава. Це обладнання знаходять на бортах російських танків, винищувачів і гелікоптерів, які зараз воюють в Україні.

Німеччина експортувала до РФ військового обладнання на 121,8 млн євро (понад 35% європейського експорту зброї агресору). Переважно йдеться про криголамні судна, гвинтівки та машини "особливого захисту".

На третьому місці у списку експортерів знаходиться Італія зі збройним експортом у 22,5 млн євро. Перший великий контракт з РФ країна підписала у 2015 році, коли уряд дозволив компанії Iveco продати РФ наземних транспортних засобів на 25 млн євро.

Австрія також продовжувала щорічно експортувати до Росії військову техніку, гладкоствольну зброю калібром менше 20 мм, автоматичну зброю калібром 12,7 мм та боєприпаси, підривні пристрої та інше озброєння.

Болгарія уклала дві угоди у 2016 та 2018 роках на постачання військових кораблів, спеціального військово-морського обладнання, аксесуарів на 16,5 млн євро.

Нещодавно ЄС оновив своє ембарго на продаж зброї в РФ. У такий спосіб закрили лазівку щодо продажу зброї за старими контрактами. Так само під санкції потрапили і товари подвійного призначення.

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