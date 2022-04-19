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Укр / Рус

Завод автоконцерну Stellantis у РФ зупинився через санкції

Вівторок, 19 квітня 2022, 10:48 - Олексій Павлиш

Автоконцерн Stellantis (бренди Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks, Vauxhall та інші) зупинив свій єдиний російський завод "ПСМА Рус" у Калузі.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Враховуючи швидке щоденне зростання перехресних санкцій та логістичні труднощі, Stellantis призупинила свої виробничі операції в Калузі, щоб забезпечити повне дотримання всіх перехресних санкцій та захистити своїх працівників.

Stellantis засуджує насильство і підтримує всі дії, здатні відновити мир", - зявили в компанії.

Stellantis NV - транснаціональна корпорація зі штаб-квартирою в Амстердамі, зайнята в галузі автомобільного машинобудування.

Утворена унаслідок французького автовиробника "Groupe PSA" та італійсько-американського "Fiat Chrysler Automobiles" (після завершення угоди про зліття за формулою 50/50). Група включає 18 брендів.

Нагадаємо:

У березні автоконцерн Stellantis (Fiat Chrysler Automobiles і PSA Group) призупинив експорт автомобілів з РФ та постачання машин на місцевий ринок з-за кордону.

Економічна правда

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