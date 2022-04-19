Завод автоконцерну Stellantis у РФ зупинився через санкції
Автоконцерн Stellantis (бренди Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks, Vauxhall та інші) зупинив свій єдиний російський завод "ПСМА Рус" у Калузі.
Про це йдеться у заяві компанії.
"Враховуючи швидке щоденне зростання перехресних санкцій та логістичні труднощі, Stellantis призупинила свої виробничі операції в Калузі, щоб забезпечити повне дотримання всіх перехресних санкцій та захистити своїх працівників.
Stellantis засуджує насильство і підтримує всі дії, здатні відновити мир", - зявили в компанії.
Stellantis NV - транснаціональна корпорація зі штаб-квартирою в Амстердамі, зайнята в галузі автомобільного машинобудування.
Утворена унаслідок французького автовиробника "Groupe PSA" та італійсько-американського "Fiat Chrysler Automobiles" (після завершення угоди про зліття за формулою 50/50). Група включає 18 брендів.
Нагадаємо:
У березні автоконцерн Stellantis (Fiat Chrysler Automobiles і PSA Group) призупинив експорт автомобілів з РФ та постачання машин на місцевий ринок з-за кордону.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"