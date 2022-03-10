РФ без Opel, Citroën та Fiat: автоконцерн оголосив про зупинки поставок
Автоконцерн Stellantis (Fiat Chrysler Automobiles і PSA Group) призупинив експорт автомобілів з РФ та постачання машин на місцевий ринок з-за кордону.
Про це повідомили "Інтерфаксу" у російському офісі компанії.
"Експорт LCV з Росії тимчасово припинений через порушення логістичних ланцюжків. Ми щодня відслідковуємо ситуацію і намагаємося знайти найкращі рішення для відновлення постачання", - повідомили там.
Там зазначили, що імпорт автомобілів концерну в РФ також припинено.
Калузький автозавод Stellantis зараз продовжує роботу, підкреслили в компанії.
Нагадуємо:
Газета The Wall Street Journal наприкінці лютого повідомляла з посиланням на главу Stellantis Карлоса Тавареса, що концерн припускає перенесення виробництва з Росії у разі негативних наслідків через санкції.
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