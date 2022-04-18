Ціни на золото оновили максимум із середини березня

Ціни на золото зросли до п'ятитижневого маскимуму, оскільки війна в Україні, підвищена інфляція та ризик рецесії в США підвищили попит на актив-гавань.

Про це пише Bloomberg.

За даними на 14:15 за Києвом ф'ючерс на золото дорожчав на 0,8% - до $1990. На максимумі під час торгів ціна сягала $1995,05. Востаннє на цій позначці вона була 11 березня.

"Золото зміцнюється через підвищену інфляцію та підвищені геополітичні ризики", – сказав аналітик CMC Markets Келвін Вонг.

Попит на зливки зростає навіть незважаючи на зростання прибутковості 10-річних казначейських облігацій до 3% через ознаки того, що Федрезерв зважиться на агресивне підвищення відсоткових ставок.

Нагадаємо:

Вторгнення РФ в Україну створює страх перед інфляцією. Це викликало різкий попит на золото у світі.

Економічна правда