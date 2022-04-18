Собянін визнав, що 200 тисяч співробітників іноземних компаній у Москві можуть втратити роботу

Мер Москви Сєргєй Собянін заявив, що вихід чи призупинення роботи іноземних компаній у Москві створили ризики для 200 тис осіб.

Про це він написав у своєму блозі.

За його словами, на програму підтримки працівників, які перебувають під ризиком звільнення, минулого тижня виділили 3,36 млрд руб.

За словами Собяніна, програма покликана максимально полегшити трансфер зі старого місця роботи на нове.

Він додав, що у рамках заходів щодо підтримки бізнесу московським підприємцям виділять гранти на виробництво виробництв для імпортозаміщення, а орендарям нерухомості нададуть відстрочку за платежами.

Влада Москви також направила 1 млрд руб на створення мереж швидкого харчування, додав мер Москви.

Іноземні компанії стали масово призупиняти роботу в Росії або взагалі покидати російський ринок на тлі санкцій, запроваджених у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо:

За підсумками 2022 року безробіття в РФ може зрости більш ніж удвічі та перевищити 9% уперше за останні 10 років. За оцінками експертів, у зоні ризику близько 2 млн робочих місць.

Економічна правда