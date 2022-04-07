За підсумками 2022 року безробіття в РФ може зрости більш ніж удвічі – Bloomberg

За підсумками 2022 року безробіття в РФ може зрости більш ніж удвічі та перевищити 9% уперше за останні 10 років. За оцінками експертів, у зоні ризику близько 2 млн робочих місць.

Про це пише Bloomberg із посиланням на березневе опитування аналітиків.

"Це нагадує початок 90-х років, коли у Росії розпочалися реформи та закривалися заводи", - зазначив у розмові з агентством професор НДУ ВШЕ, доктор економічних наук Євген Гонтмахер.

Згідно з прогнозом фонду "Центр стратегічних розробок", до кінця 2022 року в зоні ризику в РФ буде близько 2 млн робочих місць, а поліпшення ситуації очікується тільки в 2023 році.

"При цьому ще наприкінці лютого безробіття в країні було близьким до мінімальних значень і становило трохи більше 3 млн", - пише Bloomberg.

Зазначається, що криза на ринку праці розвиватиметься поступово: замість звільнень компанії, перебуваючи "під тиском влади", можуть почати скорочувати зарплати, переводити працівників на неповний робочий день або відправляти у неоплачувану відпустку.

"Відкриті звільнення можуть стати повсюдними лише тоді, коли санкції сприйматимуться як довгострокові. У результаті зростання безробіття може бути поступовим, а пік нижчим, ніж можна було б очікувати для економічного шоку такого масштабу", - вважає експерт Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Поки що на російському ринку праці "затишшя", зазначив у розмові з агентством президент Superjob Олексій Захаров.

"Єдине, що ми чуємо від роботодавців, це те, що вони збережуть усіх до останньої людини і не хочуть нікого звільняти", - розповів він.

При цьому кількість нових вакансій у березні скоротилася на 20% порівняно з лютим, а найбільше різке зниження припало на Москву і Санкт-Петербург, пише Bloomberg з посиланням на дані Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування.

Економічна правда