Укрпошта відновлює роботу відділень по всій Чернігівській області
Укрпошта заявила, що відновлює роботу відділень по всій Чернігівській області: приймають не лише перекази та оплату за комуналку, а й відправлення по Україні та за її межі.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зокрема, у Чернігові відчинені такі відділення: 14000, 14001, 14003, 14005, 14006, 14013, 14017, 14021, 14033, 14035.
"Ситуація в інших регіонах - без суттєвих змін. Проте просимо перевіряти актуальний графік роботи найближчих до вас відділень на сайті", - додали в компанії.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялось, що Укрпошта вже відновила роботу майже 6 тисяч відділень.
Економічна правда
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