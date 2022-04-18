Укрпошта відновлює роботу відділень по всій Чернігівській області

Укрпошта заявила, що відновлює роботу відділень по всій Чернігівській області: приймають не лише перекази та оплату за комуналку, а й відправлення по Україні та за її межі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, у Чернігові відчинені такі відділення: 14000, 14001, 14003, 14005, 14006, 14013, 14017, 14021, 14033, 14035.

укрпошта

"Ситуація в інших регіонах - без суттєвих змін. Проте просимо перевіряти актуальний графік роботи найближчих до вас відділень на сайті", - додали в компанії.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Укрпошта вже відновила роботу майже 6 тисяч відділень.

Економічна правда