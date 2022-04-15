Укрпошта вже відновила роботу майже 6 тисяч відділень

В Укрпошті повідомили, що на 15 квітня працює майже 6000 відділень по всій країні, лідерка за кількістю відчинених відділень - Київська область (465 відділень).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Нещодавно лідеркою за кількістю відчинених відділень була Львівська область. А станом на сьогодні — Київська. 465 відділень готові приймати ваші посилки, оформлювати перекази, приймати оплату за комуналку та видавати пенсії.

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Поступово відновлюємо роботу й в інших областях. Відтак, сьогодні працює майже 6000 відділень по всій країні", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда